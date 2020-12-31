Микитася вывезли из суда под охраной переодетого спецназа на автомобиле НАБУ - СМИ

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Бывший владелец компании “Укрбуд”, экс-нардеп Максим Микитась был на заседании Шевченковского районного суда Киева, на котором планируется избрание ему меры пресечения, пишет УНН со ссылкой на телеканал “112”.

Как передают источники СМИ в суде, в группе поддержки Микитася из активистов бывшими коллегами обнаружены их друзья, которые сейчас проходят службу в спецназе НАБУ. Пользуясь случайной встречей в канун Нового года решили поздравить друг друга.

Микитась бил выведен ими из избрания меры пресечения и вывезен на автомобиле НАБУ с сигналками. “Переодетый спецназ также поехал на автобусах НАБУ”, — пишет издание.