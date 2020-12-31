Закупленные за государственные средства вакцины от COVID-19 будут бесплатными - Степанов

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Минздраве есть стратегия относительно того, что они должны обеспечить соответствующий доступ к вакцинам от коронавируса всем без исключения граждан Украины. При этом все без исключения вакцины, которые приобретаются за государственные средства, будут абсолютно бесплатными для всех украинцев. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Все без исключения вакцины, которые приобретаются за государственные средства, будут абсолютно бесплатными для всех украинцев. Это та стратегия, которая есть в Министерстве здравоохранения, это то, что было утверждено Президентом Украины Владимиром Зеленским, что мы должны обеспечить соответствующий доступ к вакцинам всем без исключения гражданам Украины", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что за государственные средства будет закупаться вакцина компании Sinovac, а также других компаний, с которыми ведутся переговоры и в ближайшие недели будут подписаны договоры.

Напомним, в группу риска для бесплатной вакцинации от COVID-19 входят 20 млн украинцев.

Добавим, по данным ОП, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech - по цене 504 грн за дозу. Ожидаются ее поставки в максимально короткие сроки - первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз должна быть поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Позже было уточнение, что речь идет об 1,9 млн доз вакцины. Начало поставок ожидается в феврале.

При этом Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года, на финальной стадии - подписание договоров с компаниями-производителями вакцин, по которым в феврале в Украину смогут доставить вакцину и начать "масштабную вакцинацию".

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине кампания по вакцинации населения от COVID-19 в 2021-2022 годах будет проходить в 5 этапов. На первом этапе планируется охватить около 355 тыс. человек.