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Суд продолжил заседание после принудительного привода Микитася

Суд продолжил заседание после принудительного привода Микитася

Максим Микитась

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю после его принудительного привода, передает корреспондент УНН.

"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Микитася объявляется продолженным... Постановление о приводе подозреваемого выполнено...", - сказала судья.

Так, в зале суда присутствует Микитась и его адвокаты, среди которых один новый.

Ранее суд разрешил принудительно привести Микитася в суд.

Напомним, Микитася вывезли из суда под охраной переодетого спецназа на автомобиле НАБУ.

Ранее суд отказал в отводе следственной судьи Натальи Аббасовой от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Микитасю.

Как сообщалось, полиция и прокуратура настаивают на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.

Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.

В ответ - в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Также в НАБУ напомнили, что Микитась является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления. Впоследствии, в Нацполиции заявили, что новое подозрение Микитасю не имеет ничего общего с коррупционными расследованиями НАБУ. Рядом с этим, вчера, 30 декабря, суд удовлетворил отзыв ходатайства об аресте Татарова, дело которого забрали в НАБУ и передали в СБУ.

Как сообщалось в УНН, ранее Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, подозреваемый
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