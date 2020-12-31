В Раде отчитываются о годе работы парламента: принято 249 законов, отклонено 594

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2020 году Верховная Рада провела 88 пленарных заседаний, произошло 4154 голосований. Парламентарии рассмотрели 1028 законопроектов, из них принято 249 законов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"В 2020 году Верховная Рада IX созыва провела 88 пленарных заседаний, произошло 4154 голосований. По информации Главного организационного управления Аппарата Верховной Рады в текущем году рассмотрено 1028 законопроектов, из них принято 249 законов, 95 - в первом или втором чтении, 90 - учтено и отправлено на доработку (по состоянию на 18 декабря 2020 года). Еще 594 законопроекта были отклонены и сняты с рассмотрения ВР", - говорится в сообщении.

Из основных законов ВР приняла:

- "О Государственном бюджете Украины на 2021 год",

- Закон о предотвращении распространения коронавирусной болезни (COVID-19) и социальной поддержки застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления карантина,

- о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, культуры, туризма и креативных индустрий,

- о повышении эффективности парламентского контроля, об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и другие.

В разрезе субъектов законодательной инициативы рассмотрено 65 законопроектов, из числа внесенных Президентом Украины, 158 - Кабинетом Министров Украины, 805 - народными депутатами.

"Из 65 законопроектов, внесенных Президентом Украины, принято 47 законов, 8 законопроектов принято в первом чтении, 6 проектов законов учтено и направлено на доработку, еще 4 проекта отклонены и сняты с рассмотрения", - добавили в сообщении.

Кроме того, ВР рассмотрела 158 проектов законов, внесенных правительством. Комитеты Верховной Рады за год провели 735 заседаний.

Напомним, закон Украины №1082-ІХ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" опубликовали в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".