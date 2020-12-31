Госгеокадастр передал теробщинам 2 млн земель в коммунальную собственность

КИЕВ. 31 декабря. УНН. По состоянию на конец 2020 года Госгеокадастр передал из государственной в коммунальную собственность более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госгеокадастра.

"По состоянию на конец 2020 года, Госгеокадастр, как и было обещано, передал из государственной собственности в коммунальную собственность 1 251 территориальной общины более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Указано, что в четырех областях Украины, которые являются лидерами по передаче, общины уже получили в свое пользование от 138 до 171 тыс. гектаров земель:

• Одесская - 171,29 тыс. га;

• Винницкая - 168, 69 тыс. га;

• Херсонская - 140,16 тыс. га;

• Кировоградская - 138,5 тыс. га.

"Вместе с тем на сегодня еще не все территориальные общины получили от Госгеокадастра земли в коммунальную собственность, поскольку в части из них еще не проведена первая сессия по причинам перевыборов голов, судебных дел и тому подобное. Такие общины получат участки сельскохозяйственного назначения в следующем 2021 году, когда исчезнут указанные препятствия", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 4 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для завершения реформы децентрализации.

Также напомним, что народные депутаты не стали поддерживать земельный закон.