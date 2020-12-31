В ВР предлагают давать госстипендии детям с самыми высокими баллами ВНО

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук с нардепами предлагают предоставлять стипендии детям, которые составили ВНО на высокие баллы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук вместе с народными депутатами Украины зарегистрировал проект постановления "Об установлении именных стипендий ВРУ участникам внешнего независимого оценивания, которые получили самый высокий результат", - говорится в сообщении.

Проектом постановления предлагается выплачивать стипендии тем, кто вступил в отечественные ВНО.

"Размер стипендии составит один прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который установлен на 1 января года, в котором назначается стипендия. Так государство будет поддерживать тех, кто лучше сдал тест и избрал украинское учреждение высшего образования", - добавил Стефанчук.

По его словам, в 2020 году в Украине самый высокий результат ВНО получили 455 участников тестирования.

Напомним, правительство одобрило проект указа Президента Украины Владимира Зеленского о введении ежегодной премии участникам внешнего независимого оценивания с самым высоким результатом. Речь идет о 20 премиях в размере 5 тысяч гривен каждая.