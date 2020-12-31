Нардеп Алексей Гончаренко тонко потроллил Зеленского в своем новогоднем поздравлении

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Народный депутат Алексей Гончаренко оригинально поздравил страну с наступающим Новым годом. Свое видеообращение он записал на фоне того, как Владимир Зеленский играет на рояле без рук в нашумевшем номере "Вечернего квартала", передает УНН со ссылкой на Подробности.

"Ну как вам этот год, насмеялись? Римляне говорили, что история государства - это история их правителей. И они создали великое государство. А посмотрите на этого "клоуна". Это и есть современная история Украины. Смешно? Уже не очень. Стыдно? Да. Как жалок шут на троне короля", - обратился к украинцам Гончаренко.

В поздравительном видео нардеп сделал отсылку к своему прошлогоднему ролику, в котором желал украинцам в 2020-м выбросить "зелень".

"Год назад я говорил вам, что пора выбрасывать "зелень!". И результаты местных выборов, рейтинги, уровень доверия показывают, что нам это удалось. Мы выбросили "зелень", а в следующем году пора выбрасывать и "клоуна". С Новым годом, украинцы!" - отметил Алексей Гончаренко.