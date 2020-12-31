Украина забрала из лагеря беженцев в Сирии двух крымских татарок и 7 детей

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Власти Украины забрали двух женщин - крымских татарок и 7 детей из лагеря для беженцев закрытого типа Рож, расположенного на северо-востоке Сирии и подконтрольного администрации сирийских демократических сил. Об этом Крим.Реалии сообщил сотрудник одного из украинских силовых ведомств, задействованный в проведении спецоперации, не уполномоченный официально комментировать, передает УНН.

Как пишет издание, крымчанки и их дети находятся на пути из Сирии в Украину. Освобождение украинок из лагеря беженцев стало возможным в результате совместной спецоперации СБУ, МИД Украины, СВРУ и ГУР Минобороны Украины.

СМИ обратились в Министерство иностранных дел Украины с просьбой подтвердить информацию об освобождении крымчанок из лагеря беженцев в Сирии и их прибытии в Украину. В ведомстве сказали, что готовят ответ с официальным комментарием, но пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского ответили Меджлису относительно возвращения из лагеря беженцев в Сирии украинцев

Ранее с призывом помочь возвращению украинок из лагеря беженцев в Сирии не раз выступило руководство Меджлиса крымскотатарского народа.

В марте 2019 года Рефат Чубаров сообщал, что 21 женщина и 54 ребенка - граждан Украины - находятся в Сирии "в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой" и просят помощи в возвращении в Украину.

Добавим, что в 2020 году в Украине была создана рабочая межведомственная группа по возвращению украинцев из лагеря в Сирии.