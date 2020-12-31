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Эксперт объяснил, почему Суркисам может "светить" подозрение по делу "Приватбанка"

Эксперт объяснил, почему Суркисам может "светить" подозрение по делу "Приватбанка"

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Производство НАБУ относительно махинаций с деньгами “Приватбанка” находится на завершающей стадии досудебного расследования, а подозрения выписанные фигурантам дела — уже на согласовании в Офисе генпрокурора. Эксперты прогнозируют, что среди подозреваемых должны быть и представители семьи Суркисов, через аффилированные оффшоры которых из банка тоже вероятно выводились миллионы долларов. Об этом в комментарии УНН отметил экономист Андрей Новак.

“Оценку сложно давать, но судя по информации, то есть подозрения на не совсем чистые финансовые операции. Наверное, они (Суркисы, — ред.) причастны к нечистым финансовым операциям в этом деле”, — сказал он.

Новак добавил, что подозрения на финансовые махинации Суркисов есть не только в контексте “Привата”, но и “Динамо”.

“Как минимум, есть информация даже по их такому публичному бизнесу как футбольный клуб „Динамо“. Что даже в нем в официальной бухгалтерии закладываются смешные зарплаты футболистов, хотя все знают, что они на 100 порядков выше. В принципе это если объективно говорить, то, к сожалению, футбольный клуб используется как прикрытие финансовых махинаций. Использование спорта как ширма под различные незаконные операции”, — пояснил он.

Как известно, схемы вывода средств из “ПриватБанка” на счета оффшорных компаний расследовали американские аудиторы Kroll.

Часть их отчета была опубликована в СМИ и касалась она шести оффшорных компаний, аффилированных с семьей Суркисов.

Аудиторы считают, что через эти 6 структур из банка — через схемы кредитов и депозитов — было выведено около 150 млн долл.

Заметим, что схемы происхождения средств на оффшорах Суркисов в целом до сих пор остаются нерасследованными. Зато упомянутые шесть оффшоров семьи олигархов сейчас через суды пытаются заставить “Приват” выплаты им 350 млн долл.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова недавно вошла в группу прокуроров в деле “Привата”. И впоследствии она сообщила, что расследование производства начало “двигаться в нужном русле”.

Источник: УНН
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