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В Кабмине обещают укрепление связей с ЕС и НАТО в 2021 году

В Кабмине обещают укрепление связей с ЕС и НАТО в 2021 году

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Интеграция Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс усилится в течение 2021 года. Об этом в новогоднем поздравлении в Twitter сообщила, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, информирует УНН.

"С Новым годом, уважаемые партнеры! 2020 был годом испытаний, но в трудные времена также проявляются настоящие партнерские отношения и напоминают нам о том, что действительно важно. Связь, объединяющая Украину и Запад, крепкая, как никогда раньше. В 2021 году мы еще больше усилим нашу интеграцию в ЕС и НАТО", - сообщила вице-премьер.

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Добавим, что ранее Стефанишина заявляла, что Украина вышла на новый уровень европейской интеграции и вопросы движения страны к членству в ЕС и НАТО перестают быть романтическими идеями.

Источник: УНН
Теги: ЕС, НАТО, Украина
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