Налоговая перевыполнила план 2020 года почти на 50 млрд грн - Гетманцев

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев похвалил налоговую за перевыполнение годового плана почти на 50 млрд грн (11%). Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Поздравляю с наступающим Новым годом команду Государственной налоговой службы! ГНС приветствует в свою очередь страну с перевыполнением планов (а также год к году) поступлений в государственный бюджет. При плане по общему фонду государственного бюджета за январь-декабрь 2020 года в 458 млрд грн имеем факт 507,5 млдр грн, перевыполнение +49,1 млдр грн, а год к году +50,2 млдр грн, или +11%", - написал Гетманцев.

Также он добавил, что по НДСу план (сальдо) - 77,6 млдр грн, факт - 117,7 млдр грн. Перевыполнение +42,2 млдр грн, или +51,8%, а год к году +28 млдр грн, или в 1,3 раза больше.

"Заявлено к возмещению НДС в 2020 г. - 137 млдр грн, а возмещено 143,1 млдр грн. Искренне и от души благодарю за службу!", - подытожил нардеп.

Напомним, физические лица - предприниматели - плательщики единого налога первой группы за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года освобождены от уплаты единого налога.



