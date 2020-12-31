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Сенцов рассказал о своем новогоднем желании

Сенцов рассказал о своем новогоднем желании

Олег Сенцов

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Олег Сенцов отметил, что у него только одно новогоднее желание, чтобы все украинцы, кто до сих пор находится в плену в Крыму, России и на Донбассе, оказались на свободе. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Читаю, как все подводят итоги года и жалуются на него. Я не понимаю этого. У меня были годы и похуже прошлого. Люди не понимают, что сами себе мешают быть счастливыми. Счастье ходить по улицам, а не сидеть в клетке или лежать в земле. Иметь руки и ноги. Обнимать своих детей. Все познается в сравнении. Я счастлив, что все это могу делать, а остальное - мелочи. Желание на Новый год у меня только одно, чтобы все украинцы, кто до сих пор находится в плену в Крыму, России и на Донбассе, оказались на свободе. Слава Украине", - написал Сенцов.

Напомним, по совету Минкульта, на Новый год стоит поддержать украинский контент - посмотреть и послушать автентичные мюзиклы и песни.

Источник: УНН
Теги: Украина, Новый год, Олег Сенцов, режиссеры
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