Изменение подследственности по делу Злочевского: Офис Генпрокурора призвал НАБУ не разглашать ложную информацию

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Офис Генерального прокурора Украины предложил руководству НАБУ перейти от практики общения на страницах Интернета к живой деловой дискуссии, прекратить распространять ложную информацию о подследственности по делу о рекордной взятке руководству САП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Сегодня в СМИ появилась новость о том, что Офис Генпрокурора пытается защитить экс-министра экологии времен Януковича. Хотим предостеречь авторов этой фантастической заметки - введение общества в заблуждение и сознательно спланированная фальсификация фактов не делает чести офицерам правоохранительных органов Украины. Профессионал своего дела доказывает свою пригодность поступками, а не написанием недостоверных сообщений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Офис Генпрокурора предлагает своим партнерам в лице руководства НАБУ перейти от практики общения на страницах Интернета к живой деловой дискуссии, прекратить распространять ложную информацию и делиться служебными данными со сторонними лицами с целью распространения их в СМИ - все это не делает сильнее ни вас, ни граждан Украины.

"Также просим не манипулировать фактами, поскольку граждане не в состоянии быстро разобраться в юридических тонкостях расследования таких сложных уголовных производств и обжалования тех или иных процессуальных решений в национальных судах Украины. Просим обратить внимание на то обстоятельство, что часто адвокаты лиц с процессуальным статусом обращаются именно в Печерский районный суд Киева исключительно по той причине, что предметом их жалоб является деятельность Генерального прокурора, а не прокурора САП, действия которого, справедливости ради, объективно должны и всегда оспариваются в ВАКС. По мнению Верховного суда, такие жалобы подсудны исключительно Печерскому районному суду Киева. Данная правовая позиция изложена в постановлении Верховного суда от 12.10.2020 г. по делу №757/12540/20-к ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство Офиса Генпрокурора всегда и при любых обстоятельствах старается всячески поддержать своих партнеров по НАБУ и коллег из САП, но вынуждено рекомендовать пересмотреть подходы в вопросах коммуникации между ведомствами и нацелиться на конструктив.

"Также считаем, что пришло время принять во внимание судебную практику, которая насчитывает достаточное количество обязательных выводов судей Верховного Суда на тему определения подследственности и подсудности. Таким примером может служить решение ВС от 25.08.2020, которым отказано в удовлетворении представления Киевского апелляционного суда о направлении материалов производства по апелляционной жалобе адвоката Э. Ненова на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 04.08.2020, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на бездействие Офиса Генпрокурора, из Киевского апелляционного суда в ВАКС в пределах юрисдикции различных апелляционных судов", - отмечается в сообщении.

В Офисе Генпрокурора также сообщается, что действительно, постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева Т. Ильевой от 24.12.2020 по делу №757/ 50347/20-к, жалоба адвоката в интересах подозреваемого на бездействие генпрокурора И. Венедиктовой в деле № 52020000000000362 от 03.06.2020 о разрешении спора о подследственности, была удовлетворена. В своем постановлении судья Т.Ильева постановила изменить подследственность в указанном уголовном производстве и поручить расследование другому органу досудебного расследования. Такое решение следственного судьи Печерского районного суда Киева было обжаловано Офисом Генпрокурора в апелляционном порядке.

"По состоянию на 31.12.2020 ни генпрокурором И. Венедиктовой, ни кем-либо другим из числа руководства Офиса Генерального прокурора не принималось решение об изменении подследственности в уголовном производстве №52020000000000362 от 03.06.2020. Любая информация, которая прямо или косвенно подтверждает это утверждение - ложь", - говорится в сообщении.

Напомним, в НАБУ считают, что судебная система и Офис Генпрокурора пытаются защитить Злочевского.



Как сообщалось, суд обязал Венедиктову забрать у НАБУ и САП дело Злочевского о рекордной взятке.