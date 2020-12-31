В 2020 году в Украине появился еще один фронт: Разумков подвел итоги и поздравил украинцев

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Уходящий год, дал возможность по-другому посмотреть на многие вещи и ценности, которые раньше нам казались абсолютно простыми и обычными. Об этом в своем новогоднем обращении сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает УНН.

“Уже совсем скоро 2020 год завершится и уйдет в историю. Это был не простой год, для мне лично, для каждого из вас, для страны в целом — год, который дал возможность по-другому посмотреть на многие вещи и ценности, которые раньше нам казались абсолютно простыми и обычными”, — сказал председатель ВР.

По его словам, за всю историю, Украина и мир впервые столкнулись с такой масштабной болезнью, которая кардинально изменила жизнь: локдаун, социальная дистанция, удаленный режим работы — все это стало новой реальностью.

“К сожалению, кроме действующего фронта на Востоке Украины, появился еще один фронт — фронт медицинский. Я знаю, что каждый, кто был приобщен к нему в пределах своих возможностей — кто боролся за собственное здоровье и здоровье своей семьи, кто-то занимался и продолжает заниматься здоровьем своих пациентов. С одной стороны, этот год и пандемия разъединили нас — мы иногда не могли увидеть своих родных и близких, прикоснуться или обнять их”, — отметил Разумков.

В то же время, по его мнению, этот год научил помогать и поддерживать друг друга, а также вместе становиться сильнее.

“Хочу пожелать в новом году каждой семье, каждому дому, каждому человеку в нашей стране уюта, благополучия, счастья, гармонии, успехов, побед и семейного тепла. Пусть каждый из вас, где бы он сейчас ни был — за праздничным столом или на передовой, на самоизоляции или на дежурстве в больнице — почувствует радость и веру в следующий год. Пусть он будет щедрым на добрые новости и принесет нашей стране долгожданный мир и спокойствие”, — подытожил спикер парламента.

Напомним, ранее сегодня народный депутат Алексей Гончаренко оригинально поздравил страну с наступающим Новым годом. Свое видеообращение он записал на фоне того, как Владимир Зеленский играет на рояле без рук в нашумевшем номере “Вечернего квартала”.