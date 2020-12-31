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У Зеленского анонсировали большую пресс-конференцию в 2021 году

У Зеленского анонсировали большую пресс-конференцию в 2021 году

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проведет еще одну большую пресс-конференцию. Об этом в интервью телеканалу ZIK рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает УНН.

“Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину. Но будет предварительная... Будем давать, если будет какая-то потребность”, — отметила Мендель.

Так, годовщина президентства Зеленского будет весной 2021 года.

Напомним, в этом году во дворе Мариинского дворца состоялась пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского. Она длилась 3 часа.

Во время мероприятия Зеленский заявил, что ждет от украинских журналистов предложения по формату проведения следующей пресс-конференции, так как на эту зарегистрированы не все журналисты.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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