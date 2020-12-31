Представительство НАТО в Украине назвало основные достижения сотрудничества за год

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Ярким достижением 2020 года стало предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, а также продолжение сотрудничества в реформировании сектора безопасности и обороны нашего государства. Об этом в поздравлении заявил глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников, передает УНН.

"Дорогие друзья. Этот год был непростым для всех нас. Но он в очередной раз показал важность взаимной поддержки и сотрудничества. Ярким достижением этого года стало предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Также, несмотря на ограничения, наши советники продолжают работать вместе с украинскими партнерами и поддерживать реформу сектора безопасности и обороны Украины", - сказал Винников.

По его словам, в этом году программы и проекты НАТО адаптировались к новым условиям и перешли в виртуальное пространство.

"Я искренне благодарен всем нашим партнерам за сотрудничество и от имени представительства НАТО желаю всем счастливых новогодних и рождественских праздников", - добавил глава Представительства.

Напомним, ранее сегодня глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что уходящий год дал возможность по-другому посмотреть на многие вещи и ценности, которые раньше нам казались абсолютно простыми и обычными.