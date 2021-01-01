Освобождение украинских пленников из Сирии: в МИДе рассказали подробности

КИЕВ. 1 января. УНН. В Министерстве иностранных дел прокомментировали возвращение в Украину 9 пленников из Сирии в новогоднюю ночь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"Во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского и благодаря последовательной и системной работе МИДа и других компетентных органов, а также коммуникационному содействию Меджлиса крымскотатарского народа в новогоднюю ночь в Украину вернулись девять украинцев - две женщины и семеро детей. Они почти три года провели в лагерях для беженцев закрытого типа на северо-востоке Сирии в чрезвычайно сложных условиях. Наконец, после долгой разлуки, эвакуированные граждане смогут обнять своих близких. Украинцам, которые вернулись, будет оказана помощь по адаптации к обычной жизни, в том числе с привлечением возможностей Меджлиса крымскотатарского народа", - сказала первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Она отметила, что в лагерях для беженцев на территории Сирии продолжают оставаться украинцы, в частности крымские татары. Над их возвращением работают в МИДе, Офисе Президента и Меджлисе крымскотатарского народа.

Напомним, Украина забрала из лагеря беженцев в Сирии двух крымских татарок и 7 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мешало процессу освобождения украинских пленников из Сирии.