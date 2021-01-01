На Донбассе пропуск граждан в новом году все еще происходит только на двух КПВВ

КИЕВ. 1 января. УНН. Российские вооруженные формирования оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Сейчас фактический пропуск осуществляют только два КПВВ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Все КПВВ на линии разграничения по распоряжению командующего объединенных сил функционируют ежедневно с 8:00 до 16:00. Российские вооруженные формирования оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежедневно и "Новотроицкое" - дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты позволяют движение со своего стороны. В течение недели военнослужащие Госпогранслужбы оформили в КПВВ "Станица Луганская" до временно оккупированного Луганска - 3470 человек, на контролируемую территорию - 2688 человек", - говорится в сообщении.

Указано, что через КПВВ "Новотроицкое" в течение недели 108 граждан и 16 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированной Донбасса. В то же время, 69 человек и 13 транспортных средств пересекли линию разграничения в направлении контролируемой территории.

"В течение недели на временно оккупированной территории Украины международными и гуманитарными организациями доставлены гуманитарные грузы. Так, из КПВВ "Новотроицкое" проехал 1 грузовой автомобиль от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для нужд жителей временно оккупированного Донбасса направлено хозяйственное оборудование", - добавили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УНН ранее, по состоянию на конец прошлого года, пропуск граждан осуществлялся только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Новотроицкое".