В ТКГ поделились ожиданиями от председательства Швеции в ОБСЕ

КИЕВ. 1 января. УНН. Украинская делегация в ТКГ ожидает визит главы ОБСЕ - главы МИДа Швеции Анны Линде в Украину уже в этом месяце и рассчитывает, что это поможет организации лучше понять последствия российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба делегации в своем Telegram-канале, информирует УНН.

"Сегодня Королевство Швеция начинает свое годовое председательство в ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). Новый действующий глава, министер иностранных дел Швеции Анн Линде, уже заявила о том, что шведское председательство ОБСЕ будет поддерживать работу "нормандского формата" и Трехсторонней контрактной группы с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Символично, что свой первый зарубежный визит в новом качестве Анн Линде планирует осуществить именно в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ТКГ ожидают Линде в Киеве уже в этом месяце.

"Рассчитываем, что этот визит будет важным случаем действующей главе ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооружонной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией частей территории Украины. Швеция традиционно поддерживала Украину и является одним из крупнейших наших друзей. Поэтому с нетерпением ждем тесного сотрудничества в этом новом для наших стран формате в 2021 году", - резюмировали в ТКГ.

Как сообщалось ранее в УНН, Швеция начала председательства в ОБСЕ.

Также напомним, ранее глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на "новогодние" перестановки в ОБСЕ и ЕС.