ООС: с начала суток боевики 7 раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 1 января. УНН. С начала суток боевики нарушили 7 раз режим прекращения огня на Донбассе вблизи Авдеевки, Водяного, Золотого-4 и Новолуганского. Об этом сообщил пресс-центр ООС во время вечернего сведения, информирует УНН.

"В течение текущих суток, 1 января, в большинстве районов ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Несмотря на относительное затишье, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеская огневая активность была замечена:

▪️ несколько раз неподалеку Авдеевки (минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие). Также, в обед возле Авдеевки по направлению населенного пункта Яковлевка было обнаружено БПЛА, который был сбит;

▪️ вблизи Водяного - вражеский огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

▪️ неподалеку Золотого-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

▪️ вблизи Новолуганского - стрелковое оружие.

"На многочисленные обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - резюмировали в ООС.

Как сообщалось ранее в УНН, в новогоднюю ночь боевики 6 раз нарушили "режим тишины".