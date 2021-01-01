ООС: с начала суток боевики 7 раз нарушили "режим тишины"
КИЕВ. 1 января. УНН. С начала суток боевики нарушили 7 раз режим прекращения огня на Донбассе вблизи Авдеевки, Водяного, Золотого-4 и Новолуганского. Об этом сообщил пресс-центр ООС во время вечернего сведения, информирует УНН.
"В течение текущих суток, 1 января, в большинстве районов ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Несмотря на относительное затишье, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вражеская огневая активность была замечена:
▪️ несколько раз неподалеку Авдеевки (минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие). Также, в обед возле Авдеевки по направлению населенного пункта Яковлевка было обнаружено БПЛА, который был сбит;
▪️ вблизи Водяного - вражеский огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
▪️ неподалеку Золотого-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
▪️ вблизи Новолуганского - стрелковое оружие.
"На многочисленные обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - резюмировали в ООС.
Как сообщалось ранее в УНН, в новогоднюю ночь боевики 6 раз нарушили "режим тишины".