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В центре Киева усилили меры безопасности из-за факельного шествия

В центре Киева усилили меры безопасности из-за факельного шествия

КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве усилили меры безопасности из-за анонсированного проведения факельного шествия националистических организаций в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует УНН.

"Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности в центре Киева, где запланировано проведение шествия. Перед началом проведения мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных вещей или пакетов, а также будут сопровождать колонну по маршруту движения. Кроме этого, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками мероприятия превентивную профилактическую разъяснительную работу с целью предупреждения и недопущения любых правонарушений", - говорится в сообщении.

Также в полиции призвали организаторов и участников мероприятий соблюдать карантинные ограничения и не нарушать общественный порядок.

Отметим, "Правый сектор" сегодня анонсировал в Киеве проведение традиционного факельного шествия националистических организаций в честь 112-й годовщины со дня рождения лидера ОУН (Р) Степана Бандеры. Запланированная акция должна была начаться в 18:00 возле памятника Т.Г.Шевченко.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве в новогоднюю ночь правоохранители усилили меры безопасности.

Источник: УНН
Теги: Киев, факельное шествие, Степан Бандера
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