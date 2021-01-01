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Во Львове отметили годовщину со дня рождения Степана Бандеры

Во Львове отметили годовщину со дня рождения Степана Бандеры

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КИЕВ. 1 января. УНН. Во Львове к годовщине Дня рождения лидера ОУН (Р) Степана Бандеры провели ряд мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Львовского облсовета, передает УНН.

Отмечается, что в мероприятиях по случаю 112-й годовщины со дня рождения лидера ОУН (Р) Степана Бандеры принимали участие высокопоставленные чиновники Львовского облсовета, ОГА, горсовета, военные и ветераны.

В частности, состоялось возложение цветов к памятнику Степана Бандеры во Львове, исполнили Государственный Гимн Украины и состоялось общественное вече.

Также в рамках мероприятий состоялось награждение победителей областной премии на 20 тысяч гривен за общественную, политическую, научно-учебную деятельность.

Справка УНН: Степан Бандера (1909 - 1959) - украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. После раскола Организации украинских националистов в 1940 году - глава провода ОУН-Б. Убит в 1959 году в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

Как сообщалось ранее в УНН, в центре Киева усилили меры безопасности из-за факельного шествия.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Степан Бандера
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