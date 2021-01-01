Зеленский поздравил Словакию с днем республики: надеется на "новый уровень" в сотрудничестве

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Словакию с Днем основания республики и выразил поздравление президенту страны Зузане Чапутовой. Соответствующее поздравление он опубликовал в Twitter, передает УНН.

"С Днем основания Словацкой Республики! Я желаю Зузане Чапутовий (президент Словакии - ред.) крепкого здоровья и успехов в Новом году, а также гармонии и процветания для словацкого народа. Я убежден, что сегодня мы имеем все предпосылки для вывода украинско-словацких отношений на новый уровень", - написал Президент.

Справка УНН: До 1993 года Словакия была составной частью Чехословацкой Федеративной Республики (впоследствии - Чешской и Словацкой Федеративной Республики). Полную независимость страна получила в результате так называемого "бархатного развода" Чехии и Словакии 1 января 1993 года, дата которого отмечают как национальный праздник.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский "накреативил" отдельные новогодние поздравления для регионов Украины.