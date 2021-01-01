Минсоц: в Украине выплатили уже 70 тыс. "больничных" из-за самоизоляции

КИЕВ. 1 января. УНН. В Украине уже оплатили 70 тыс. больничных, оформленных из-за самоизоляции в связи с подозрением на COVID-19, сообщила в интервью "Радио Свобода" министр социальной политики Марина Лазебная, информирует УНН.

"Это была наша инициатива. Потому что, когда мы начали рассматривать, как разорвать цепочку заболеваемости, мы поняли, что может быть в семье человек, который болен, и чтобы дальше не шло, чтобы этот человек изолировался. Есть же бессимптомные, а есть, что люди не болеют, и поэтому была введена программа больничных по самоизоляции. Она работает. Там 70 тысяч выплаченных больничных. Они идут 50% от среднего дохода человека. И люди могут их оформлять на 14 дней как больничный, только у него другое название - "больничный по самоизоляции", - сообщила она.

По словам Лазебной, программа работает, и на сайте Фонда социального страхования "есть порядок, как это получить".

"Обращаться надо к семейному врачу, говорить, что у меня больной в семье человек, мы в одном помещении живем. И будет оформляться больничный по самоизоляции", - добавила министр.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минюсте объяснили порядок выплаты "больничных" лицам, находившимся на самоизоляции из-за COVID-19.