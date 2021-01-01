Выплаты семьям умерших от COVID-19 медиков будут предоставлять по упрощенной процедуре - Лазебная

КИЕВ. 1 января. УНН. С января правительство планирует упростить процесс оказания помощи семьям медиков, умерших от коронавирусной болезни COVID-19, сообщила в интервью "Радио Свобода" министр социальной политики Марина Лазебная, информирует УНН.

"Если мы знаем, что эти люди работают с COVID-19, если произошел трагический случай гибели медика, то будет упрощена процедура, просто учреждение здравоохранения будет делать акт по заболеванию или смерти на рабочем месте и будут такие акты сразу поступать в фонд. Убираем большую комиссию Гоструда, профпатологи и так далее, и будем предоставлять по упрощенному порядку... Я думаю, что январь пойдет по новому порядку", - подчеркнула она.

В настоящее время, по ее словам, такую помощь выплатили семьям 53 медицинских работников.

Как сообщалось ранее в УНН, Лазебная рассказала о проблемах с "ковидными" выплатами из-за гибели медиков.