В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры

КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве провели факельное шествие ко Дню рождения лидера ОУН (Р) Степана Бандеры. Участники акции прошли от парка Т.Шевченко до Майдана Независимости, передает УНН.

Так, сегодня националистические силы анонсировали проведение в столице традиционного факельного шествия в честь годовщины со дня рождения лидера ОУН (Р) Степана Бандеры.

Запланированная акция началась в 18:00 возле памятника Т.Г.Шевченко. Участники мероприятий держали красно-черные флаги, национальные флаги и флаги Нацкорпуса, "Правого сектора" и ВО "Свобода".

После этого участники акции с зажженными факелами проследовали до Майдана Независимости, где акция завершилась около 19:30 по Киеву.

Напомним, ранее в центре Киева полиция сообщила об усилении мер безопасности из-за факельного шествия.

Справка УНН: Степан Бандера (1909 - 1959) - украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. После раскола Организации украинских националистов в 1940 году - глава провода ОУН-Б. Убит в 1959 году в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

Как сообщалось ранее в УНН, во Львове отметили годовщину со дня рождения Степана Бандеры.