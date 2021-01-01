В оккупированном Крыму пересох водопад

КИЕВ. 1 января. УНН. Туфовая площадка и склоны горы Базар-Оба в урочище Кызыл-Коба почти полностью пересохли. Лишь в некоторых местах на замшелых валунах слегка сочится вода. Это все, что сейчас собой представляет живописный в полноводные времени года водопад Су-Учхан, сообщает "Крым.Реалии", информирует УНН.

"Водопад (Су-Учхан - ред.) - это часть верхнего течения реки Кызылкобинка, исток которой находится в глубине знаменитых Красных пещер (Кызыл-Коба). В полноводные годы река мощными струями падает с 25-метровой высоты склона горы Базар-Оба. теперь же, из-за отсутствия дождей и снега, Кызылкобинка сильно обмелела", - говорится в сообщении.

Су-Учхан ("Падающая вода" с крымскотатарского языка) - одна из достопримечательностей Ладшафтний-рекреационного парка "Урочище "Кызыл-Коба". Во время таяния снега или ливневых дождей Су-Учхан, а затем и река Кызылкобинка, направляется вниз по каменистым склонам, образуя водопады поменьше и неглубокие плотины под ними, которые еще называют "ваннами молодости".

У села Заречное Симферопольского района Кызылкобинка сливается с рекой Ангара, образуя, таким образом, самую длинную реку Крыма - Салгыр.

Напомним, в оккупированном Крыму критический дефицит пресной воды из-за засухи и прекращения водоснабжения с материковой Украины. Оккупационные власти прибегают к различным методам для обеспечения "потребностей" на территории оккупированного полуострова.

Как сообщалось ранее в УНН, оккупационная власть пообещала крымчанам воду в новом году.