Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,27 0,0000  EUR: 34,74 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Врачи "скорой" назвали самые распространенные вызовы во время новогодних праздников
Врачи "скорой" назвали самые распространенные вызовы во время новогодних праздников
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6735

Саммит "Крымской платформы" перенесли на лето - ОП

Саммит "Крымской платформы" перенесли на лето - ОП

КИЕВ. 2 января. УНН. Международный саммит "Крымская платформа" пройдет летом 2021 года. Об этом в материале для "Зеркала недели" сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Украины Игорь Жовква, информирует УНН.

"В прошлом году вопрос Крыма был возвращен в международную повестку дня. Это означает, что в 2021 году мы должны сделать акцент на содержательной работе. Важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы, который готовимся провести в Украине летом 2021 года", - отметил Жовква.

Ранее проведение саммита "Крымской платформы" планировалось на май 2021 год.

В прошлом году руководство Украины объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав и интересов крымчан.

Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй - уровень глав МИД и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень экспертов.

Отметим, что 3 декабря председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа".

Также в Министерстве иностранных дел нарабатывают идею создания экспертного офиса "Крымской платформы".

Добавим, что Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы. Великобритания поддержала концепцию "Крымской платформы".

Напомним, Крымскую платформу обсудили на заседании Комиссии Украина-НАТО.

К тому же, исследователь Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что США примут участие в работе "Крымской платформы".

Источник: УНН
Теги: Крым, саммит, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.