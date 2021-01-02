Саммит "Крымской платформы" перенесли на лето - ОП

КИЕВ. 2 января. УНН. Международный саммит "Крымская платформа" пройдет летом 2021 года. Об этом в материале для "Зеркала недели" сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Украины Игорь Жовква, информирует УНН.

"В прошлом году вопрос Крыма был возвращен в международную повестку дня. Это означает, что в 2021 году мы должны сделать акцент на содержательной работе. Важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы, который готовимся провести в Украине летом 2021 года", - отметил Жовква.

Ранее проведение саммита "Крымской платформы" планировалось на май 2021 год.

В прошлом году руководство Украины объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав и интересов крымчан.

Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй - уровень глав МИД и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень экспертов.

Отметим, что 3 декабря председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа".

Также в Министерстве иностранных дел нарабатывают идею создания экспертного офиса "Крымской платформы".

Добавим, что Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы. Великобритания поддержала концепцию "Крымской платформы".

Напомним, Крымскую платформу обсудили на заседании Комиссии Украина-НАТО.

К тому же, исследователь Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что США примут участие в работе "Крымской платформы".