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Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые успешно прошли клинические испытания - Ляшко

Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые успешно прошли клинические испытания - Ляшко

КИЕВ. 2 января. УНН. В Украине будут применяться только те вакцины от коронавирусной инфекции, которые успешно завершили третью фазу клинических испытаний. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в Facebook, передает УНН.

"Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", - заявил Ляшко после распространения в сети информации относительно российской вакцины.

По его словам, сегодня уже есть вакцины против COVID-19, разрешенные к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований.

"Исходя из этого, Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию", - отметил главный санврач.

Он также отметил, что согласно информации, размещенной на сайте https://www.clinicaltrials.gov, "окончание третьей фазы клинических исследований вакцины Спутник V запланировано на декабрь 2021 года".

Добавим, по данным ОП, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech - по цене 504 грн за дозу. Ожидаются ее поставки в максимально короткие сроки - первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз должна быть поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Позже было уточнение, что речь идет об 1,9 млн доз вакцины. Начало поставок ожидается в феврале.

При этом Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине кампания по вакцинации населения от COVID-19 в 2021-2022 годах будет проходить в 5 этапов. На первом этапе планируется охватить около 355 тыс. человек.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, вакцина, Коронавирус
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