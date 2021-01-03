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ООС: боевики семь раз открывали огонь

ООС: боевики семь раз открывали огонь

КИЕВ. 3 января. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 3 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов неподалеку населенных пунктов Лебединское, Красногоровка и Марьинка.

Из крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций вблизи Лебединского, Песков и Марьинки. А у Водяного, что на Приазовье - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Как отметили в пресс-центре, среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 3 взрывоопасных предмета.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 2 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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