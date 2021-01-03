Для заказа российской вакцины Sputnik V нет никаких рациональных оснований - ГП "Медзакупки"

КИЕВ. 3 января. УНН. Для заказа Украиной российской вакцины от коронавируса "Sputnik V" нет никаких рациональных оснований. Об этом написал Глава государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов у себя в Facebook, объяснив причины, передает УНН.

"В сегменте векторных вакцин, которой и является российская вакцина-кандидат, есть значительная конкуренция. 18 производителей по всему миру находятся на том или ином этапе разработки. Среди них есть такие авторитетные игроки международного фармацевтического рынка, как AstraZeneca, Johnson & Johnson и другие. При этом AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран включая Великобританию. То есть сейчас для заказа российского продукта в сегменте которого есть более дешевые, более эффективные, надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований", - отметил специалист.

Он также напомнил о сомнительности процесса разработки и испытаний этой вакцины-кандидата, в частности, что "московский Институт Гамалеи начал разработку одним из последних, но объявил об успешном завершении второй фазы испытаний первым летом прошлого года".

При этом, напомнил Жумадилов, с третьей фазы он до сих пор не вышел с обнародованными результатами.

"Не буду останавливаться на том, что полагаться на государственную российскую компанию в условиях российской вооруженной агрессии против Украины в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны - это невежество, как минимум", - отметил он.

Напомним, по мнению министра иностранных дел Украины, вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей дипломатии, и в данном контексте ситуация с российской вакциной является гибридным оружием России против Украины.