Дубинский рассказал, как предприимчивые нардепы приторговывали билетами на чартер, который летит на Мальдивы

КИЕВ. 3 января. УНН. Народным депутатам от "Слуги народа" запретили отправляться в отпуск на дорогие курорты после информации о том, что группа народных избранников планирует устроить на Мальдивах новогодний корпоратив. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в интервью с Анастасией Дайнод на телеканале ZIK, передает УНН.

"Им запретили ехать в Доминикану... Там была такая история: ряд народных депутатов, относящийся к одной группе влияния, решили корпоратив новогодний устроить на Мальдивах... Они с одной стороны сняли чартер, который летит прямо на Мальдивы, из Киева, где-то дозаправляется, но летит на Мальдивы. Но так как в чартере 75 мест, а этих жлобов 30 человек, то 45 мест они выставили на продажу в турагентство, оно начало продавать места в этом самолете", - рассказал Дубинский.

По его словам, депутаты о своих планах не распространялись, но, учитывая то, что туроператор был в курсе, и за их счет рекламировал путешествие, информация вскоре стала публичной. Затем, сообщил Дубинский, народные избранники начали утверждать, что информация о запланированном чартере - это фейк.

"Потом оказалось, что правда. Настучали им по ушам, и все, и они должны были заменить корпоративную поездку на Мальдивы Египтом... Они все едут в Rixos, все народные депутаты "Слуги народа" будут в Египте в Rixos (интервью было записано до нового года - ред.)", - добавил нардеп.

Отметим, в декабре ряд СМИ сообщили, что народный депутат от "Слуги народа" Валерий Колюх во время заседания Верховной Рады выбирал отель за рубежом. При этом он якобы вспоминал Доминиканскую республику и Египет.

Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не запрещал нардепам от "Слуги народа" во время отпуска посещать зарубежные курорты, но учитывая ситуацию в стране народные избранники должны действовать "в соответствии с моральными принципами".