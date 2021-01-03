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Каждый казак имел свою саблю: Матиос объяснил, почему поддерживает легализацию оружия

Каждый казак имел свою саблю: Матиос объяснил, почему поддерживает легализацию оружия

Анатолий Матиос

КИЕВ. 3 января. УНН. Каждый украинец имеет право на ношение, хранение и приобретение короткоствольного оружия, если он не является наркоманом или психически больным человеком. Такое мнение высказал бывший Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью Анастасии Дайнод на телеканале ZIK, передает УНН.

"Я исповедую принцип, что каждый украинец имеет право на ношение, хранение и приобретение (оружия - ред.). Я за легализацию короткоствольного оружия. Каждый украинец должен иметь, как и в Америке. Потому что украинская история говорит о том, что каждый казак имел свою саблю, имел свой пистолет, имел коня, а если он не имел коня то имел копье. Поэтому, украинец должен иметь короткоствольное оружие, если он в сознании, если он не является наркоманом или больным человеком", - сказал Матиос.

Он рассказал также, что награждать оружием в Украине имеет право председатель Службы Безопасности, Президент, министр внутренних дел, министр обороны, председатель Службы Внешней разведки и тому подобное.

Как сообщал УНН, ранее председатель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что прежде чем легализовать оружие в Украине, необходимо закончить боевые действия и изъять все незаконное оружие.

Источник: УНН
Теги: оружие, Матиос
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