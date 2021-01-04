Новости: Политика
4 января 2021, 09:48 • Валерия Гуржий • 4215
Степанов: в украинских больницах находится около 23 тыс. пациентов с COVID-19
Максим Степанов
КИЕВ. 4 января. УНН. В украинских больницах с диагнозом "коронавирусная болезнь COVID-19" находится 22802 пациента. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Были госпитализированы 12 318 человек за неделю - это меньше, чем на позапрошлой, когда были госпитализированы 15 907 человек и сейчас в наших больницах находится 22 802 пациента, которым оказывается медицинская помощь и больницах нашей страны", - отметил он.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часов 4 января зафиксировано уже 1,078 млн случаев COVID-19, за сутки - 4158.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.
Источник: УНН
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