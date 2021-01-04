Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,27 0,0000  EUR: 34,74 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Минздрав информирует о ситуации с COVID-19 в Украине
Эксклюзивные новости УНН
Врачи "скорой" назвали самые распространенные вызовы во время новогодних праздников
Врачи "скорой" назвали самые распространенные вызовы во время новогодних праздников
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4215

Степанов: в украинских больницах находится около 23 тыс. пациентов с COVID-19

Степанов: в украинских больницах находится около 23 тыс. пациентов с COVID-19

Максим Степанов

КИЕВ. 4 января. УНН. В украинских больницах с диагнозом "коронавирусная болезнь COVID-19" находится 22802 пациента. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Были госпитализированы 12 318 человек за неделю - это меньше, чем на позапрошлой, когда были госпитализированы 15 907 человек и сейчас в наших больницах находится 22 802 пациента, которым оказывается медицинская помощь и больницах нашей страны", - отметил он.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часов 4 января зафиксировано уже 1,078 млн случаев COVID-19, за сутки - 4158.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.