Нардепы в декабре получили более 7 млн грн компенсации за жилье

КИЕВ. 4 января. УНН. В декабре 2020 года 160 нардепам в целом выплатили более 7 млн гривен компенсации за жилье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

Так, в декабре 2020 года 160 нардепам девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера в размере 7 004 679 грн.

Отметим, что в декабре наибольшую сумму компенсации за жилье получили член депутатской группы "Довира" Александр Сухов - 178 000 грн, внефракционный нардеп Муса Магомедов - 150 150 грн и члены депутатской фракции "Слуга народа" Максим Заремский - 118 950 грн, Сергей Кузьминых - 118 500 грн, Артем Дмитрук - 99 450 грн.

Напомним, в ноябре 2020 года 141 нардепу в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье.



