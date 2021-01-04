В Раде определили главных прогульщиков в 2020 году

КИЕВ. 4 января. УНН. Комитет избирателей Украины проанализировал посещения парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады по итогам 2020 года - определены главные прогульщиков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КИУ.

"По данным КИУ, главными прогульщиками Рады стали народные депутаты группы "За будущее". В среднем в течение года на пленарные заседания приходили только половина депутатов группы - 46%. Также низкие показатели регистрации у народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". В среднем на заседаниях Рвды регистрировалось 53% депутатов политсилы. У депутатов ВО "Батькивщина" показатели посещения на уровне 56%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более высокие результаты у депутатов группы "Довира" и фракции "Голос". В среднем на заседание приходили 67% нардепов "Голоса" и 68% - "Довиры".

"Лидерами по посещениям Рады в течение 2020 года стали народные депутаты "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 71% депутатов "Европейской солидарности" и 72% депутатов "Слуги народа", - добавили в КИУ.

Председатель ВОО КИУ Алексей Кошель, комментируя результаты мониторинга, указал, что "в 2020 году на показатели посещения Верховной Рады объективно повлияла ситуация с коронавирусом, однако в разрезе фракций и групп ВР общая тенденция не изменилась".

"Юридически за пропуск пленарных заседаний ВР без уважительных причин предусмотрены финансовые штрафы. Однако на практике это не стало достаточной мотивацией для части народных депутатов, которые систематически игнорировали и продолжают игнорировать заседания парламента", - добавил Кошель.

Всего в 2020 году состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады Украины.

Напомним, по данным КИУ, двадцать депутатов не были на одном заседании Рады в декабре.