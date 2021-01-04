Совгиря: завтра КСУ соберется на собрание по решению Президента об отстранении Тупицкого

КИЕВ. 4 января. УНН. Конституционный Суд Украины 5 января планирует собраться на собрание для рассмотрения вопроса относительно указа Президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи, председателя КСУ Александра Тупицкого. Об этом написала в Telegram представитель Верховной Рады в КСУ, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ольга Совгиря, передает УНН.

“По имеющейся информации на завтра, 5 января, назначено собрание судей Конституционного Суда, на которых будут рассматриваться вопросы Указа Президента Украины „Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины“ от 29 декабря 2020 года № 607/2020 (об отстранении Тупицкого А. М. от должности судьи Конституционного Суда сроком на 2 месяца)”, — написала Совгиря.

Она также добавила, что КСУ не имеет полномочий по собственной инициативе рассматривать вопросы и принимать решения о конституционности любых актов (в том числе Указов Президента Украины), в том числе и на собрании судей или на специальных пленарных заседаниях.

“Вопрос о конституционности этого Указа Президента может быть рассмотрен Конституционным Судом исключительно в случае подачи в Суд соответствующего конституционного представления в порядке, предусмотренном Конституцией и Законом „О Конституционном Суде Украины“. Решение о конституционности любого акта, в том числе и Указа Президента, может быть принято только на пленарном заседании”, — отметила Совгиря.

Если КСУ примет любое решение относительно указа Президента без соблюдения порядка это может считаться преступлением, предусмотренным статьей 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

“Поскольку Указ Президента Украины действует, а не признавался в установленном порядке незаконным или неконституционным, в соответствии с частью 3 статьи 106 Конституции Украины он является обязательным к выполнению на территории Украины. Таким образом, на собрании судей или специальном пленарном заседании Конституционного Суда может быть решен вопрос исключительно о дальнейшей организации работы суда с учетом отстранения судьи Тупицкого А.Н. от должности судьи Конституционного Суда”, — подытожила Совгиря.

Напомним, по информации ОПУ, после подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским указа, которым председатель Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого был отстранен от должности и выполнения обязанностей сроком на два месяца, судья не имеет полномочий на созыв специального заседания Конституционного Суда.