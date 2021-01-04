В США довольны сотрудничеством с украинскими военными в Косово

КИЕВ. 4 января. УНН. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон отметила совместную работу американских и украинских военных во время тренировки в Косово. Об этом она написала в Twitter, передает УНН.

“Приятно видеть тесное сотрудничество США с нашими украинскими партнерами во время недавней тренировке по свободе маневра в Косово. На протяжении учений наши войска оттачивали навыки и улучшали взаимодействие с украинским отрядом”, — написала Хатчинсон.

Напомним, в декабре с военного аэродрома аэропорта Борисполь в международный аэропорт Приштина вылетела очередная ротация украинских миротворцев. Украинский контингент продолжит работу своих предшественников.

Добавим, по данным постпредства Украины при ООН, начиная с июля 1992 года, Украина выступает активным контрибутором военного и полицейского персонала в операциях ООН по поддержанию мира (ОПМ ООН).

Голубые каски представляют Украину в 6-ти ОПМ ООН: Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, Миссии ООН в Южном Судане, Силах ООН по поддержанию мира на Кипре, Миссии ООН по делам временной администрации в Косово, Временных силах ООН по обеспечению безопасности в Абьей и многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали. Украинский национальный контингент в составе Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго является крупнейшим по численности и включает 18 отдельный вертолетный отряд ВС Украины.