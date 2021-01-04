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Юбилеи Ступки и Каденюка и 25-летие гривны: какие даты в Украине отметят на госуровне

Юбилеи Ступки и Каденюка и 25-летие гривны: какие даты в Украине отметят на госуровне

КИЕВ. 4 января. УНН. Юбилеи Леси Украинки, Богдана Ступки и Леонида Каденюка, а еще - 25-летие гривны - в Верховной Раде напомнили, какие памятные даты и юбилеи будут отмечать в 2021 году. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу ВР в Telegram.

Указано, что в 2021 году на государственном уровне будут отмечаться такие памятные даты и юбилеи:

- 150 лет со дня рождения Леси Украинки;
- 70 лет со дня рождения Леонида Каденюка;
- 80 лет со дня рождения Богдана Ступки и других.
- 225 лет со времени основания в городе Умань Национального дендрологического парка "Софиевка" (1796);
- 30 лет со дня принятия Верховной Радой Украины Акта провозглашения независимости Украины (24 августа 1991);
- 30 лет со дня создания Вооруженных Сил Украины (6 декабря 1991);
- 25 лет со дня принятия Верховной Радой Украины Конституции Украины (28 июня 1996);
- 25 лет со дня ввода в обращение национальной денежной единицы - гривны (2 сентября 1996);

Напомним, что соответствующее постановление Верховная Рада приняла 16 декабря.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, юбилей
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