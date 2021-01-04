"Карантинные" 8 тысяч получили почти все ФЛП: предприниматели подали 480 тыс. заявлений

КИЕВ. 4 января. УНН. По состоянию на 31 декабря на оформление помощи в размере 8 тысяч гривен было подано 480 тысяч заявлений, из них выплаты уже осуществлены по 456 тысячам. Об этом доложил сегодня Премьер-министр Денис Шмыгаль во время традиционного селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"По состоянию на 31 декабря на оформление помощи в размере 8 тысяч гривен было подано 480 тысяч заявлений. И могу сказать, что почти все выплаты уже осуществлены. Так, по 456 тысячам заявлений были перечислены средства в объеме 3,64 миллиарда гривен. Сейчас средства не перечислены в основном тем получателям, которые отправились на получение помощи в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат причитающуюся им помощь в течение первой половины января", - сообщил Премьер.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что определенное количество компаний боится налоговых проверок после получения материальной помощи.

Президент предложил использовать эту ситуацию для улучшения отношений между государством и бизнесом, информируют в пресс-службе.

"Предлагаю руководству Министерства финансов и Государственной налоговой службы подумать над тем, как сделать подход к компаниям, которые зарегистрировались на получение помощи, максимально публичным и лояльным. Они должны знать, что государство поддерживает прозрачный бизнес", - сказал он.

Сообщается, что за ноябрь-декабрь выплачена помощь на общую сумму 443 864 000 гривен для 90 475 семей физических лиц - предпринимателей, имеющих детей до 10 лет.

Напомним, с 14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина в январе. Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря. Пенсионный фонд начал финансирование выплат "карантинных" 8 тысяч ФЛПа с 22 декабря.

Добавим, как заявлял Премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8 тысяч гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.