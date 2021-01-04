Суд продлил домашний арест экс-главе Черниговской РГА

КИЕВ. 4 января. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил домашний арест бывшему председателю Черниговской районной государственной администрации Сергею Журману, который “погорел” на взятке в 10 тысяч долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

“Сегодня, 4 января, следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продолжила срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Черниговской районной государственной администрации”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что наряду с этим, ему продлен срок действия процессуальных обязанностей. В частности, он обязан: прибывать в орган досудебного следствия, прокурора, следователя судьи и суда по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, осуществляющего досудебное расследование в уголовном производстве или прокурора; уведомлять следователя, осуществляющего досудебное расследование или прокурора об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение следователю, осуществляющего досудебное расследование в уголовном производстве или уполномоченному государственному органу свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Отмечается, что срок действия постановления — до 4 марта 2021 года включительно.

Как сообщалось, ВАКС продолжил домашний арест Журману до 5 января 2021 года включительно.



Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области Сергея Журмана, который “погорел” на взятке в 10 тысяч долларов.

Как сообщалось, по данным правоохранителей, в ноябре 2020 года в Черниговской области глава РГА требовал и получил 10 тыс. долларов за изменение целевого назначения земли.