Британия возглавит в этом году группу послов "Большой семерки" в Украине

КИЕВ. 4 января. УНН. Великобритания в этом году возглавит группу послов стран "Большой семерки" по поддержке Украины. Об этом говорится в новогоднем поздравлении послов G7 в Украине в Twitter, передает УНН.

"Поздравляем с Новым годом! Великобритания, как председательствующая в G7 - гордится, что в этом году возглавит группу послов стран "Большой семерки" по поддержке Украины. Огромное спасибо посольству США в Киеве за отличное председательство в этой группе в 2020 году. Мы с нетерпением ждем на великолепный 2021-й год в тесном сотрудничестве с нашими партнерами для поддержки Украины в проведении реформ на благо всех украинцев", - говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что вскоре поделятся информацией о роли G7 и наших приоритетах на этот год.

Как сообщал УНН, перед Новым годом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послами страны "Группы семи" (G7) и Европейского Союза. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и планы на следующий год, а также вопрос закупки вакцины против COVID-19.