ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 4 января. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 4 января, на подавляющем большинстве участков ответственности наших бригад в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только два нарушения режима прекращения огня российско-оккупационных войск было зафиксировано нашими военными", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельные выстрелы в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Второй обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское. Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Как отметили в пресс-центре, среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинам", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 3 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.