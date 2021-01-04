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В плагиате обвиняют членов комиссии, которые не обнаружили плагиат в диссертации Шкарлета

В плагиате обвиняют членов комиссии, которые не обнаружили плагиат в диссертации Шкарлета

Сергей Шкарлет

КИЕВ. 4 января. УНН. Членов комиссии по академической добродетели Национального университета "Черниговская политехника" обвиняют в плагиате. Ранее они же не обнаружили плагиат в диссертации бывшего ректора учебного заведения, а сейчас министра образования Сергея Шкарлета, передает УНН со ссылкой на сайт "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".

Так, диссертация члена комиссии Виктории Маргасовой имеет 70 страниц плагиата, а в работе доцента и директора Учебно-научного института экономики университета Алины Пинчук обнаружили подозрительные фальшивые публикации.

"Диссертация Алины Пинчук еще должна быть утверждена Аттестационной комиссией МОН во главе с и.о. министра образования Сергеем Шкарлетом. Хм ... Пинчук и Шкарлет. Очень интересно будет смотреть, как Сергей Николаевич будет выкручиваться из этой щекотливой ситуации. И интересно также - сколько стоило защитить повторно чужую уже защищенную диссертацию?", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинцы ученые выступали против назначения Сергея Шкарлета на должность министра образования, ведь "он является плагиатором".

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования, плагиат
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