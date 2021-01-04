Землетрясение в Хорватии: Зеленский распорядился направить гуманитарную помощь

КИЕВ. 4 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 1/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия", передает УНН.

Согласно документу, Кабинет министров должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее Владимир Зеленский выразил соболезнования хорватском народу в связи с землетрясением, в результате которого погибли люди.

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"Украина молится за всех, кто пострадал от этой катастрофы, и желает силы и выносливости", - отметил Глава Украинского государства в соцсетях.

Напомним, сильный землетрясение в Хорватии произошло 29 декабря 2020 года, однако подземные толчки продолжались несколько дней. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петрина и Сисак. Разрушения и повреждения получили более 13 тыс. объектов.