Перед годовщиной авиакатастрофы в Иране: в МИД провели откровенный разговор с родственниками погибших

КИЕВ. 4 января. УНН. Украинская сторона провела откровенный разговор с канадскими родственниками погибших во время катастрофы рейса PS 752 в Иране, произошедшей 8 января 2020 года, а также заявила о единых целях. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Откровенный разговор с канадскими родственниками погибших во время катастрофы рейса PS 752 в Иране, произошедшей 8 января 2020. Есть единые цели — восстановить справедливость и привлечь всех виновных к ответственности за это ужасное преступление!” — написал заместитель главы МИД.

Енин также отметил, что с использованием всех международных площадок и медиа будем напоминать Ирану о его обязанностях:

— обеспечить объективное и беспристрастное техническое расследование обстоятельств катастрофы;

— привлечь к уголовной ответственности всю цепочку чиновников и военнослужащих, независимо от их должностей;

— предоставить гарантии неповторения подобных инцидентов в будущем;

— обеспечить достойный уровень денежных компенсаций родственникам погибших вне зависимости от их национальности.

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“Справедливости быть!!!” - резюмировал он.

Напомним, рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 гражданина Канады.

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Иранские войска 11 января заявили что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.