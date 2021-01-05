"Белорусские записи" по Шеремету: Обличитель, который передал аудиозаписи, готов свидетельствовать в ОГПУ

КИЕВ. 5 января. УНН. Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинским правоохранителям аудиозаписи, где якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранения политических оппонентов, в частности, журналиста Павла Шеремета, готов дать показания в Офисе Генпрокурора Украины. Об этом он сообщил “Общественном”, передает УНН.

“Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное — чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи (украинским правоохранителям. — ред.) примерно в декабре”, — сказал Макар.

Он добавил, что официального допроса не было, но с ним связывались украинские спецслужбы. “Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины”, — сказал обличитель.

Он добавил, что в его планах прилететь в Киев, но это зависит от украинских спецслужб.

“Сейчас очень плохая ситуация с ковидом, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость, будут ли какие-то факты, я конечно буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания — я готов”, — сказал Макар.