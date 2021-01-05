"Белорусские записи" по Шеремету: Обличитель, который передал аудиозаписи, готов свидетельствовать в ОГПУ
КИЕВ. 5 января. УНН. Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинским правоохранителям аудиозаписи, где якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранения политических оппонентов, в частности, журналиста Павла Шеремета, готов дать показания в Офисе Генпрокурора Украины. Об этом он сообщил “Общественном”, передает УНН.
“Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное — чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи (украинским правоохранителям. — ред.) примерно в декабре”, — сказал Макар.
Он добавил, что официального допроса не было, но с ним связывались украинские спецслужбы. “Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины”, — сказал обличитель.
Он добавил, что в его планах прилететь в Киев, но это зависит от украинских спецслужб.
“Сейчас очень плохая ситуация с ковидом, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость, будут ли какие-то факты, я конечно буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания — я готов”, — сказал Макар.
Напомним, ранее, 4 января, в сеть просочились записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.
Так, Зайцев в апреле 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ “Альфа” в Минске обсуждал способ убийства Шеремета, который в то время жил в России.
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Позже Национальная полиция Украина заявила, что получила в распоряжение информацию про возможных заказчиков убийства Павла Шеремета.
Так, напомним, что 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
Более года назад правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае 2020 года, по данным стороны защиты, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.