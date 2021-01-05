Для развития виртуальных активов в Украине: Минцифры подписало меморандум со Stellar Development Foundation

КИЕВ. 5 января. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины и Stellar Development Foundation подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, в рамках которого будут работать над разработкой стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине. Об этом сообщили в пресофиси министерства, передает УНН.

“В рамках Меморандума стороны будут работать над развитием современной инфраструктуры для рынка виртуальных активов и укреплять статус Украины как инновационной цифровой страны на финансовом поле Восточной Европы”, — говорится в сообщении.

“Продолжаем работать над созданием правовой среды для развития виртуальных активов в Украине. В частности, сотрудничество со Stellar Development Foundation будет способствовать развитию индустрии виртуальных активов в Украине и ее интеграции в мировую финансовую экосистему. Еще одним важным аспектом этого сотрудничества является вклад для развития инфраструктуры украинской национальной цифровой валюты. Большинство ведущих стран мира разрабатывают собственные национальные цифровые валюты. Национальный банк Украины занимается разработкой и изучением выпуска национальной цифровой валюты с 2017 года. Это свидетельствует о том, Украина движется в направлении одной из важнейших финансовых тенденций. В Министерстве мы стремимся обеспечить адаптивность нашей страны к технологическим изменениям и конкурентоспособность на финансовом рынке Восточной Европы”, — сказал заместитель Министра цифровой трансформации Александр Борняков.

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Меморандумом предусматривается сотрудничество по следующим направлениям:

развитие рынка виртуальных активов в Украине;

оказания поддержки проектам, которые специализируются на виртуальных активах;

имплементация и урегулирования обращения стейблкоинов в Украине;

содействие развитию цифровой валюты Национального банка в Украине.

“Считаем, что виртуальные активы и национальные цифровые валюты является одной из важнейших инноваций в нашей жизни, и мы рады присоединиться к развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов в Украине. Минцифра продемонстрировала свою позицию относительно создания среды инноваций для цифровой экономики. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с Министерством и другими заинтересованными сторонами, привлеченных к развитию виртуальных активов и новых финансовых инструментов, основанных на платформе Stellar, для населения и бизнеса, и предоставление новых возможностей партнерства в Украине для предпринимательской деятельности в экосистеме Stellar”, — добавил генеральный и исполнительный директор Stellar Development Foundation Денелл Диксон.

Отмечается, что Stellar Development Foundation официально начнет свою деятельность в Украине в августе 2021 года.

Напомним, ФОПы получили первые выплаты “карантинных” 8 тысяч, заявки подали уже 321 тыс. украинцев.