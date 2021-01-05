Э-больничные, "кабинет пациента": Минздрав планирует реализовать в этом году более 30 цифровых проектов

КИЕВ. 5 января. УНН. Министерство здравоохранения планирует в этом году реализовать более 30 цифровых проектов, среди которых электронный кабинет пациента и электронные больничные. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Наши планы на этот год являются достаточно амбициозными. Прежде всего, Минздрав совместно с Минцифры, а также с подконтрольными нам органами, такие как НСЗУ и ГП "Электронное здоровье" и другими партнерами будем продолжать развивать и расширять функциональность электронной системы здравоохранения. Нами была наработана так называемая дорожная карта, что мы планируем делать. Согласно которой на этот год запланировано более 30 цифровых проектов, которые мы хотим реализовать в 2021 году. Почему мы уверены, что мы в состоянии это сделать? Потому что весь прошлый год мы как раз работали над подготовкой реализации этих проектов... Прежде всего мы хотим ввести электронный кабинет пациента, что позволит пациенту видеть собственную электронную медицинскую карту, предоставлять декларации онлайн, предоставлять доступ к собственным данным", - рассказал Степанов.

По его словам, в кабинете пациента будет собрана вся информация о человеке.

"Следующее - это медицинские заключения. Мы продолжаем развивать медицинские заключения. Прежде всего - это электронные больничные. Мы хотим полностью избавиться в 2021 году от какого-либо оформления бумажных больничных, чтобы это было в электронном виде... Следующее - это план лечения. Это такой модуль, который поможет врачу сделать все необходимые назначения и облегчит контроль их выполнения... Электронные рецепты прежде всего мы вводим в этом году на инсулин, наркотические средства, а затем постепенно на другие рецептурные препараты", - сказал министр.

Кроме того, Степанов отметил, что планы по обеспечению интеграции электронной системы Минздрава с другими государственными системами и реестрами, какие действуют в стране.

Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что электронные больничные заработают уже с 2021 года.