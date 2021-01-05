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В Укрзализныце сообщили, изменится ли работа поездов на время январского "локдауна"

В Укрзализныце сообщили, изменится ли работа поездов на время январского "локдауна"

КИЕВ. 5 января. УНН. Железнодорожное сообщение во время во время жесткого карантина в Украине с 8 по 24 января будет полностью обеспечено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Укрзализныця обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране с 8 по 24 января, продиктованного решением Правительства Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.

Напомним, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

Как сообщал ранее министр здравоохранения Максим Степанов, Минздрав не планирует отменять или переносить жесткий карантин, запланированный в январе, из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной заболеваемости гриппом.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, Коронавирус, карантин
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